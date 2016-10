Friday the 13th: Release verschoben. Singleplayer-Modus bestätigt

Der übernatürliche Serienkiller Jason kehrt erst später zurück. Entwickler GUN Media und Entwickler Illfonic haben den Release von Friday the 13th: The Game auf Anfang 2017 verschoben. Noch in diesem Jahr soll aber immerhin der Beta-Test starten. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Friday the 13th: The Game bekommt nun nämlich auch einen Singleplayer-Part spendiert. Dieser soll ab Sommer des kommenden für alle Vorbesteller kostenlos zum Download bereitstehen.

Ursprünglich war Friday the 13th: The Game ausschließlich als asymmetrisches Multiplayer-Erlebnis angelegt. Ein Spieler verkörpert Jason, der Jagd auf maximal sieben "Opfer" macht. Das erinnert an Evolve von Turtle Rock Studios. Im nun angekündigten Einzelspieler-Modus können zum einen Bot-Matches ausgetragen werden. Zum anderen soll es aber auch Missionen geben, die auf dem Kinofilm basieren. Details hierzu liegen aber noch nicht vor. Ein Fragezeichen steht hinter dem Deutschland-Release. Friday the 13th: The Game geizt nicht mit Splatter-Effekten. Für Kinderhände ist die Adaption definitiv nicht geeignet.

Quelle: Kickstarter