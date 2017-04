Hier präsentieren wir euch den neuesten Gameplay-Trailer zu Friday the 13th: The Game. Der etwas mehr als zweieinhalb Minuten lange Clip zeigt zum einen neue Gameplay.Szenen aus der blutigen Horroradaption. Zum anderen wird darin aber auch endlich der finale Release-Termin verraten. Friday the 13th: The Game erscheint demnach am 26. Mai für PC, PS4 und Xbox One. Der Preis wird bei einheitlichen 40 US-Dollar und sehr wahrscheinlich ebenso vielen Euro liegen.



In Friday the 13th: The Game dreht sich natürlich alles um den übernatürlichen Schlächter Jason. Das Spiel zu den Kinofilmen verfügt über einen asymmetrisch angelegten Multiplayer-Modus, in dem Jason Jagd auf seine ebenfalls von Menschen gesteuerten Gegner macht. Zusätzlich spendierte Entwickler Illfonic Friday the 13th: The Game aber auch, anders als ursprünglich geplant, eine Solo-Kampagne. Weitere News und Infos zur garantiert nicht jugendfreien Kinoumsetzung findet ihr auf unserer Themenseite zu Friday the 13th: The Game.