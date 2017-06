Friday the 13th: The Game ist Ende Mai für PC und Konsolen erschienen. Der Launch des Horrorspiels verlief alles andere als glatt. Eine zu große Anzahl an Spielern stürmte die Online-Server, die daraufhin reihenweise einknickten. Friday the 13th: The Game war damit für einige Spieler zeitweise sogar völlig unspielbar, während andere "lediglich" über Probleme mit dem Login oder Verbindungsabbrüche klagten. Als kleine Entschuldigung für diese Startschwierigkeiten stellt Illfonic Games am 20. Juni eine kostenlose Erweiterung für Friday the 13th: The Game bereit.

Das sogenannte Content-Update 1 enthält einen Retro-Skin für Killer Jason, mehrere Outfits für die Counselors und satte 13.000 Customization Points zum Verprassen. Außerdem findet vom 23. bis 25. Juni, also an diesem Wochenende, ein Double-XP-Weekend statt, wo die doppelte Menge an Erfahrungspunkten abgestaubt werden kann. Alle sonstigen News und Infos zur mitunter äußerst brutalen Filmumsetzung findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Friday the 13th: The Game.