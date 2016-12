Friday the 13th: 17 Minuten Gameplay aus der Beta im Video

Zur 80er-Jahre Kult-Horror-Reihe Freitag der 13. befindet sich bei IllFonic und Gun Media ein Spiel in Entwicklung. Bei Friday the 13th handelt es sich um Semi-Open-World-Multiplayer-Survival-Horror in der Third Person. Als Setting dient das fiktionale Camp am Crystal Lake, das aus den Filmen bekannt ist. In diesem Multiplayer-Game schlüpfen die Spieler entweder in die Rolle des Maskenmörders Jason oder übernehmen die Steuerung von Campbesuchern.

Das Spielprinzip ist recht einfach und schnell erklärt: Jason macht das, was er am besten kann, nämlich töten, während die restlichen Spieler um ihr Leben flüchten und alles dafür geben müssen, dieses nicht durch verschiedene brutale Todesarten zu verlieren. Erscheinen soll Friday the 13th im ersten Quartal 2017 für den PC, die PS4 sowie die Xbox One - einen konkreten Release-Termin gibt es bis dato nicht. Dafür aber einen brandaktuellen 17-minütigen Gameplay-Mitschnitt aus dem Beta-Status des MP-Survival-Horrors.



Rückschlüsse aus dem Video lassen sich im entsprechenden Posting auf reddit ebenso finden. Viele User behaupten dort, dass es aktuell ein Balance-Ungleichgewicht zu geben scheint und Jason viel zu schwach dargestellt wird. Ob diese Annahmen sich bewahrheiten, wird man spätestens zum Release des Spiels herausfinden. Was haltet ihr vom gezeigten Material? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen und lasst die Community und uns an euren Eindrücken und Meinungen teilhaben. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Videos und Screenshots zu Friday the 13th findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

