Freitag der 13.: Kino-Remake eingestellt

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Paramount das Remake zum Horrorfilm Freitag der 13. offiziell auf Eis gelegt. Der Verrückte mit der Hockeymaske wird 2017 also nicht mehr mordend in den Lichtspielhäusern umherziehen. Fans der Horror-Serie dürften enttäuscht sein: Noch im September 2016 war es so gut wie sicher, dass die Neuauflage des Horrorfilms im Oktober 2017 in die Kinos kommen würde. Eine offizielle Begründung für den Schritt, Jason Vorhees nicht erneut auf die Jagd gehen zu lassen, gibt es seitens Paramount nicht.

Gerüchten zufolge soll jedoch der schwache Start des Films Rings einer der Gründe für den Schritt der Filmproduktionsgesellschaft sein. Rings hatte ein Budget von 25 Millionen Dollar, spielte am ersten Wochenende jedoch nur "magere" 13 Millionen Dollar ein. Da Rings ebenfalls ein Horror-Reboot ist und die gleiche Zielgruppe wie Freitag der 13 anspricht, kamen bei Paramount Zweifel an dem Projekt Freitag der 13. auf. Eine Neuauflage des Horror-Slashers schien nicht mehr profitabel genug. Darüber hinaus soll die Entwicklung eh nicht weit genug gewesen sein, um eine fertige Fassung des Films am 13. Oktober 2017 in die Kinos zu bringen.

Weiter gab es Probleme mit den Rechten an Freitag der 13. Denn diese hatte Warner/New Line an Paramount bis 2018 abgetreten, um in Christopher Nolans Weltraum-Epos Interstellar einzusteigen. Das Auslaufen der Lizenzrechte an Freitag der 13. setze Paramount unter erheblichen Zeitdruck. All diese Probleme scheinen letztendlich gleichermaßen Grund dafür zu sein, dass das amerikanische Filmstudio kein Interesse mehr daran hat, den Mörder mit Machete und Hockeymaske wieder auf die Welt los zu lassen. Ob Warner/New Line ab 2018 selbst einen Reboot der Horrorfilm-Reihe geplant hat, ist noch nicht bekannt.

