Forza Motorsport 7: E3-Trailer & Systemanforderungen der PC-Version

In wenigen Monaten sollen sich Spieler wieder auf die Rennpiste begeben dürfen - in Forza Motorsport 7. Wer das Spiel aus dem Hause Turn 10 Studios möglichst ungetrübt auf dem PC erleben möchte, sollte mit seinem Computer wie gehabt gewisse Hardware-Anforderungen erfüllen. Und wie die aussehen, ist inzwischen auch durch einen Eintrag im Microsoft-Store bekannt. Daneben gibt es einen frischen Trailer von der E3 2017 unter diesen Zeilen.

Betriebssystem: Windows 10

Architektur: x64

Prozessor: Intel i5-750 2,67 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafik: NVIDIA GT 740 oder NVIDIA GTX 650 oder AMD R7 250X

Videospeicher: 2 GB

DirectX: DirectX 12-API, Hardwarefeatureebene 11

Betriebssystem: Windows 10

Architektur: x64

Prozessor: Intel i5 4460 3,2 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafik: NVIDIA GTX 670 oder NVIDIA 1050 Ti

Videospeicher: 4 GB

DirectX: DirectX 12-API, Hardwarefeatureebene 11

Forza Motorsport 7 soll am 3. Oktober für die Plattformen PC und Xbox One erscheinen. Wie der Microsoft-Store ebenfalls angibt, handelt es sich bei dem Spiel um einen "Xbox Play Anywhere"-Titel, und kann damit ohne Mehrkosten auf beiden Plattformen bei geteilten Spielständen genossen werden. Für aktuelle Informationen und Neuigkeiten rund um Forza Motorsport 7 haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick. Trailer und mehr von der E3 2017 findet ihr ebenfalls auf der entsprechenden Seite.

Via 4Players