Forza Motorsport 7 ​kommt: 4K und 60 Fps auf Xbox One X - auch für PC

Microsoft kündigt Forza Motorsport 7 für Xbox One und Windows-10-PCs an. Auf seiner Konferenz zur E3 2017 stellt das Unternehmen selbstverständlich auch eine Version für die ebenfalls auf der Spielemesse angekündigte Xbox One X vor. Auf dem Hardware-Upgrade der Xbox One läuft das Rennspiel in 4K-Auflösung und höheren Details als auf dem Standard-Modell. 60 Bilder pro Sekunde sind ebenfalls bestätigt. Im unten angefügten Trailer bekommt ihr die ersten Spielszenen und Eindrücke aus dem neuen Rennspiel zu sehen.

Die Entwickler von Turn 10 versprechen Rennen verschiedenster Klassen - hier scheinen sie sich an den Vorgängern zu orientieren. Mit 700 Fahrzeugen bietet Forza 7 eine umfangreiche Palette an enthaltenen Fahrzeugen. Mit dabei ist bei Forza 7 auch Porsche. Zuletzt hatte Microsoft eine Premium-Partnerschaft mit dem Automobilhersteller bestätigt. Besonders nobel: Auf der Microsoft-Bühne wurde der Porsche 911 GT2 RS exklusiv enthüllt.

Ein Release-Termin ist schon bekannt: Forza Motorsport 7 erscheint am 3. Oktober für PC (Windows 10) und Xbox One - also rund einen Monat vor dem Release der Xbox One X. Die neue Spielekonsole kommt am 7. November 2017 auf den Markt - weltweit. Auf der derzeit in Los Angeles stattfindenden E3 stellte Microsoft das Hardware-Upgrade zur Xbox One erstmals vor. Viele weitere News, Videos und Eindrücke findet ihr in Kürze auf unserer Themenseite zu Xbox One X (zuvor Xbox Scorpio). Den Live-Stream zu Microsofts E3-Konferenz schaut ihr euch unter diesem Link an.