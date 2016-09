Forza Horizon 3: PC und Xbox One im Grafikvergleich von Digital Foundry

Mit Forza Horizon 3 haben Microsoft und Entwickler Playground Games gestern einen der ersten Titel auf den Markt gebracht, der im Rahmen des Xbox-Play-Anywhere-Programms sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox One spielbar ist. Selten hat sich ein Grafikvergleich so sehr angeboten, wie jetzt, und die Experten von Digital Foundry haben sich wieder einmal nicht lumpen lassen: In einer ersten Videoanalyse haben sie die PC- und Xbox-One-Fassung des grafisch opulenten Rennspiels gegenübergestellt und auf verschiedenste Aspekte abgeklopft. Das Ergebnis: Forza Horizon 3 ist offenbar tatsächlich eines der schönsten Rennspiele überhaupt und einer der schicksten Titel auf der Xbox One geworden.

Um einen besseren Vergleich herstellen zu können, hat Digital Foundry im Test die Bildrate der PC-Fassung bei 30 FPS gesperrt, während die Grafik auf Ultra-Einstellungen bei 1440p lief. Die Xbox-One-Version lief bei ebenfalls 30 FPS auf einer Auflösung von 1080p, und scheint nicht einer bestimmten Grafikeinstellung der PC-Version zu entsprechen, sondern in verschiedensten Bereichen eine unterschiedlich starke, in der Regel aber sehr gute Figur zu machen. Beide Versionen leiden unter leichten Pop-Ins - auf dem PC sind sie, abhängig von der Grafikeinstellung, nur etwas weiter entfernt. Der PC profitiert bei entsprechender Hardware außerdem von dezent stärkeren Texturen und besseren Texturfiltern, die allerdings erst wirklich bei Auflösungen jenseits der 1440p sichtbar werden. Motion Blur und Reflektionen fallen in beiden Fassungen sehr ähnlich aus, während sich die etwas höhere Schattenqualität der PC-Version bei voller Fahrt im Grunde nur auf dem Auto äußert.

Wer wissen möchte, was PC-Games-Autor Thomas Eder von Forza Horizon 3 gehalten hat, kann sich den entsprechenden, umfangreichen Test zu Gemüte führen. In den offiziellen Systemanforderungen könnt ihr außerdem euren Heim-PC auf die nötige Hardware-Power für das Rennspiel abklopfen. Für weitere Informationen, Bilder und Trailer rund um Forza Horizon 3 haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Blick.

via VG24/7