Forza Horizon 3: ​Patch behebt Probleme bei Performance und Lenkradsteuerung

Die vergangene Woche brachte die von Rennspielfans herbeigesehnte Veröffentlichung von Forza Horizon 3 für PC und Xbox One, heute ziehen die Entwickler von Playground Games und Turn 10 über einen Patch so einige Stellschrauben an ihrem Rennspiel nach. Unter anderem soll das Update ein Performance-Problem unter Windows 10 adressieren, das bei bestimmten Systemen für stockende Bildraten gesorgt haben soll. Darüber hinaus soll auch die Lenkradeinstellungen um Optionen wie allgemeine Sensibilität, Dämpfung und invertiertes Force Feedback erweitert werden. Das Logitech G27 sollte fortan auch unter Windows 10 richtig registriert werden.

Die Änderungen des Patches für Forza Horizon 3 in der Übersicht:

Windows 10

Fixed a performance issue on Windows 10 that caused stuttering with high or unlocked framerates on certain hardware configurations

Improved stability on Windows 10

Disable mouse move detection while driving

The Windows 10 video options screen will no longer ask users to save when no changes have been made

Additional options have been added to the Windows 10 Advanced Controller Menu. These include:

- Steering wheel sensitivity

- Invert Force Feedback

- Centre spring scale

- Damping scale

Fixed a problem where pre-order cars and the Halo Warthog were not appearing in the Windows 10 version of the game for some players

Logitech G27 is now registered correctly on Windows 10, so the correct default mapping will be applied

All wheels with enough buttons have had the horn added to their default mappings on Windows 10

Fix to dead zones for acceleration and braking axes on wheels

Default mappings for all TX Racing Wheel variants

Fixed a bug where custom input mappings would not save successfully

The Social and Rivals tabs will now unlock for players with Xbox Live Silver accounts

Fixed a bug where the racing line would sometimes disappear

Controller hot swapping is now available. Players can switch between controllers/their keyboard whenever they choose (including the wheel)

Various content fixes for cars



In der Zukunft möchten sich die für Forza Horizon 3 verantwortlichen Entwicklerteams weiteren Problemen im Zusammenhang mit Force Feedback, der Lenkrad-Unterstützung und der generellen Performance annehmen. Für weitere Ankündigungen, Informationen und mehr rund um Forza Horizon 3 haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Forza Motorsport via 4players