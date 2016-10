Forza Horizon 3: ​Spieler wurden versehentlich 30 Jahre gebannt

30 Jahre sind schon eine lange Zeit. Es ist länger als eine ganze Generation (durchschnittlich 25 Jahre) und auch länger, als es die durchschnittliche Lebenserwartung eines Jägers und Sammlers im paläolitischem Zeitalter war. Und 30 Jahre sind eigentlich kein Zeitraum für einen Bann von einem Spiel - bisher. Denn einige Spieler von Forza Horizon 3 berichten bei Reddit, dass sie genau für diesen Zeitraum - zur Erinnerung: es geht immer noch um 30 Jahre - ungerechter Weise vom Rennspiel gebannt wurden. Der Auslöser dafür war eine Bannwelle gegen Spieler, die Hacks verwendeten, um Ingame-Währung zu erzeugen.

Die Mechaniken erfassten wohl aber auch unschuldige Spieler und bannten diese für den Zeitraum von drei Dekaden. Der Ausschluss vom Spiel erlaubt es nicht mehr, dieses zu benutzen und da es sich bei Forza Horizon 3 um einen Cross-Plattform-Titel handelt, der an einen Xbox Gamer Tag gebunden ist, sind Spieler auf der Xbox One und dem PC davon betroffen. Die Entwickler Turn 10 Studios und Playground Games wollen mit dieser Maßnahme die Ökonomie des Games im Gleichgewicht halten, die eng an Mikrotransaktionen gebunden ist. Auch soll die Balance gewährleistet und verhindert werden, dass sich Schummler einen ungerechten Vorteil erschleichen. Doch anscheinend greift die Bann-Mechanik aktuell nicht so wie sie eigentlich sollte.

Einige Spieler berichten neben den dreißigjährigen Bans zudem, dass sie wegen banalen Eingriffen in den Programmiercode gebannt wurden. So beispielsweise ein Spieler, der die Spieldaten veränderte, weil er den Racer mit 60 fps zum Laufen bringen wollte. Es scheint also, dass jeglicher Eingriff in die Daten zu einem Bann führen kann. Spieler, die sich ungerecht gebannt fühlen, können sich jedoch per E-Mail an Microsoft werden, damit der Sachverhalt untersucht wird. Schreibt dazu einfach eine Mail an 'forzafb@microsoft.com', in der ihr euer Problem schildert. Wenn ihr trotz weißer Veste gebannt wurdet, stehen die Chancen gut, dass dies wieder rückgängig gemacht wird.

Der neueste Racer der Forza-Reihe ist am 27. September 2016 für den PC und die Xbox One erschienen.