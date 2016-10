Forza Horizon 3, der neueste Teil der Open-World-Racing-Serie aus dem Hause Microsoft wurde für Xbox One und den PC veröffentlicht und bahnt sich an, das Podest der Rennspiele zu erklimmen. In unserem aktuellen Test von Forza Horizon 3, erklären wir euch, warum der neueste Forza-Ableger, der Rennfahrer nach Australien schickt, in unseren Augen der coolste Fun-Racer des Jahres ist. Doch wie schaut es mit der Grafik aus? Kann sich das neue Forza gegen Platzhirsche wie Driveclub, The Crew: Wild Run und den neuesten Teil von Need for Speed durchsetzen? Ein aktuelles Video schickt die genannten Racer auf die Piste und vergleicht die Grafik miteinander. Hierbei werden einige statische Aufnahmen, Fahrszenen, verschiedene Beleuchtungen, wechselnde Wetterbedingungen, diverse Umgebungen sowie Schadensmodelle gegenübergestellt.



Wer darf eurer Meinung nach das Podest besteigen und als Erstplatzierter die Sektkorken knallen lassen, wenn es um die Grafik geht? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb des Artikels und lasst und und die Community an euren Meinungen teilhaben! Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Forza Horizon 3, das am 23. September als Ultimate Edition und am 27. September 2016 als Standard und Deluxe Edition für den PC und die Xbox One veröffentlicht wurde, findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Forza Horizon 3 ist der dritte Teil des beliebten Rennspiel-Franchises, das 2012 das Licht der Welt erblickte, und baut auf denselben Prinzipien wie die beiden Vorgänger auf: die Fahrphysik der Forza Motorsport-Spiele in einer offenen Spielwelt voller vielfältiger Aufgaben und anderer Fahrer.