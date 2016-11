Microsoft und Playground Games 10 haben heute das zweite Autopaket für Forza Horizon 3 (PC, Xbox One) veröffentlicht. Das sogenannte Alpinestars Car Pack enthält die folgenden sieben Fahrzeuge: Acura 7 / Honda NSX (2017), Nissan Silvia K's (1998), Mazda Savannah RX-7 (1990), Ford Falcon XR GT (1967), Dodge Viper ACR (2016), BMW M4 GTS (2016) und Talbot Lotus Sunbeam (1979). Der neue Trailer unterhalb stellt die genannten Karossen im Einzelnen vor.

Insgesamt sind sechs dieser Autopakete für Forza Horizon 3 geplant, mit einer monatlichen Veröffentlichungsweise. Der Einzelpreis liegt bei 6,99 Euro. Der "Autopass" mit allen Car Packs kostet etwa 30 Euro. Nicht zu verwechseln mit dem "Erweiterungspass" für weitere 34,99 Euro. Dieser gewährt Zugriff auf erst noch kommende DLCs mit neuen Strecken, Regionen etc. Los geht's noch in diesem Jahr. Zusatzinhalt #1 wird den Winter ins ansonsten eher sonnige Forza Horizon 3 bringen. Stellt euch also auf schwierige Streckenverhältnisse mit Eis und Schnee ein. Details fehlen noch, ebenso wie ein genauer Release-Termin. Weitere News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Forza Horizon 3.