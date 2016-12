For Honor: Story-Trailer stimmt auf das Actionspiel ein

17.12.2016 um 16:15 Uhr Mit einem neuen Story-Trailer will euch Ubisoft auf die Abenteuer und Schlachten des kommenden Actionspiels For Honor einstimmen. Gleichzeitig kündigt Ubisoft mit dem Video den Start der Closed Beta des Spiels für den kommenden Januar an. Dann dürft ihr euch selbst in die Schlachten stürzen.

Mehr zu For Honor findet ihr auf unserer Themenseite.