For Honor: ​So schön ist das Actionspiel - tolle Szenen aus den Schlachten im Video

21.02.2017 um 15:52 Uhr For Honor macht viel Laune, vor allem im Mehrspieler-Modus. Ubisofts Actionspiel ist dazu aber noch eine echte Augenweide! Die Engine setzt die mittelalterlichen Schlachten hervorragend in Szene - so hervorragend, dass wir ein paar besonders hübsche Momente in diesem Video zusammengeschnitten haben. Viel Spaß mit For Honor!

