For Honor: Video zu den zwölf neuen Kämpfer-Outfits

22.04.2017 um 09:15 Uhr In diesem Video werden die neuen For-Honor-Inhalte für die laufende Woche (ab 20. April 2017 verfügbar) vorgestellt. Ubisoft ergänzt zwölf neue Kämpfer-Outfits, also jeweils eines pro Held. Diese Monturen müssen aber zunächst freigeschaltet werden, was auf mehreren Wegen möglich ist. Unter anderem auch via Mikrotransaktion. Für die Implementierung eines solchen - allerdings rein optionalen - Bezahlmodells in ein Vollpreisspiel wie For Honor erntete Ubisoft herbe Kritik.

