For Honor: ​Samurai-Held Nobushi im neuen Trailer vorgestellt

19.01.2017 um 09:15 Uhr Hier könnt ihr euch einen weiteren Charakter-Trailer zu For Honor ansehen. Darin wird der Samurai-Held Nobushi vorgestellt. Nobushi ist einer von insgesamt zwölf zur Auswahl stehenden Kämpfern (vier je Fraktion) in For Honor. Seine bevorzugte Waffe ist das sogenannte Naginata, eine Art Speer mit messerscharfer Klinge an der Spitze. For Honor erscheint am 14. Februar für PC und Konsolen. Dem Release ist noch eine Closed Beta vorgeschaltet.

