For Honor: Ritter-Held Gesetzesbringer zeigt sich im neuen Trailer

22.01.2017 um 17:15 Uhr Ubisoft hat einen neuen Charaktertrailer zu For Honor veröffentlicht, der dieses Mal den Ritter-Helden Gesetzesbringer zeigt. Die spielbaren Krieger in For Honor sind kampferprobte Elitekämpfer. Jeder ist auf eine bestimmte Rolle in seiner Fraktion spezialisiert und sie alle sind ausgesprochen fähige, tödliche Gegner. For Honor erscheint am 14. Februar für PC und Konsolen. Vor dem Release gibt es noch eine Closed Beta.

