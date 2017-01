Der Youtuber PietSmiet wurde Anfang Januar von Ubisoft auf die Burg Rheinfels eingeladen, um dort an einer besonderen Schlacht teilzunehmen, welche im "Dive into Battle"-Film des Actionspiels For Honor zu sehen ist.

PietSmiet und seine Kollegen Jay, Chris und Sep mussten nach dem Anspielen des Multiplayer-Modus von For Honor in die Rolle von Wächter, Gesetzesbringer, Kriegsfürst und Orochi, um die Burg während einer Schlacht zu verteidigen. Wie das abgelaufen ist, könnt ihr euch im "Dive into Battle"-Film ansehen.

PietSmiet wird außerdem einen Vlog zum Video veröffentlichen, in welchem jeder Zuschauer die Chance bekommt, einen von vier For Honor-Waffenröcken zu gewinnen.

Das Actionspiel For Honor startet am 14. Febrzar auf PC, Xbox One und Playstation 4.