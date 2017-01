For Honor: Ubisoft stellt die Nobushi-, Gesetzesbringer- und Walküre-Helden in Videos vor

Nicht mehr lange, dann erscheint das Actionspiel For Honor offiziell für PC, Playstation 4 und Xbox One. Vom 26. bis 29. Januar findet noch eine Closed Beta statt, für welche ihr euch auf der offiziellen Website einen Key holen könnt. So erhaltet ihr vorab einen Einblick in Ubisofts neues Spiel.

In diesem kämpfen die drei Fraktionen Samurai, Wikinger und Ritter in einem ewigen Krieg um die Vorherrschaft. Um euch darauf schon mal einzustimmen, veröffentlichte Ubisoft jetzt drei neue Videos. In diesem werden euch die Helden Nobushi für die Samurai, Gesetzesbringer für die Ritter und die Walküre für die Wikinger vorgestellt. Ihr erfahrt mehr über die Hintergrundgeschichte dieser Helden und welche Fähigkeiten sie nutzen, um ihre Feinde zu vernichten.

For Honor wird am 14. Februar für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Dann dürft ihr euch selbst in diesen Krieg stürzen.