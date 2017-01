For Honor: Termin der Closed Beta des Actionspiels steht fest

Wer sich schon freut, sich endlich mal selbst in die Schlachten des Actionspiels For Honor stürzen zu dürfen, der sollte sich vom 26. bis 29. Januar nichts vor nehmen. Denn an diesen Tagen findet die Closed Beta des Spiels auf allen aktuellen Konsolen und auf dem PC statt.

Möchtet ihr mitspielen, dann müsst ihr euch auf der offiziellen Website registrieren und werdet dann mit etwas Glück ausgewählt. Dann dürft ihr auch das Event "Krieg der Fraktionen" erleben, bei dem die Herrscher bestimmt werden sollen. Wer wird siegen? Die mächtigen Wikinger, die tödlichen Samurai oder die mutigen Ritter? Während der Closed Beta verfolgt das Event alle Mehrspieler-Aktivitäten auf allen Plattformen.

Die Spieler, die an der Beta teilnehmen, erhalten Belohnungen und wer zu der Fraktion gehört, die den Krieg für sich entscheidet, der darf sich über zusätzliche Belohnungen freuen. Diese werden dann nach Release des Spiels auf den jeweiligen Account gut geschrieben. For Honor wird am 14. Februar für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen.