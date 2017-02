For Honor: ​Schon knapp 500 Spieler gesperrt - Sogar bei Erstvergehen

Fairness steht in einem Onlinespiel an oberster Stelle, denn unfaires Verhalten kann anderen den Spielspaß verderben. Daher legt Ubisoft großen Wert darauf, Cheater aus dem Actionspiel For Honor schnellstmöglich auszusortieren.

Dazu kommt ein Tool namens EasyAntiCheat zum Einsatz. Dieses überprüft automatisch das Verhalten der Spieler und stellt es etwas fest, was nicht den Regeln entspricht, dann wird der entsprechende Spieler markiert und den Mitarbeitern bei Ubisoft gemeldet. Diese sehen sich den Fall daraufhin genau an und entscheiden, ob es sich wirklich um einen Regelverstoß gehandelt hat oder nicht. Ist das der Fall, dann werden diverse Strafen verhängt.

Diese reichen von Verwarnungen über temporäre Sperren bis zu permanenten Bans. Sogar jemand, der zum ersten Mal gegen eine Regel verstößt kann sich mit einer Sperre konfrontiert sehen. Ubisoft will hier hart durchgreifen und zeigen, dass es Cheater bei For Honor sehr schwer haben. Laut den Entwicklern kam es durch die Hilfe des EasyAntiCheat-Tools inzwischen zu rund 400 Sperren wegen Cheatens und Hackings sowie zu etwa 70 Sperren wegen Beleidigungen und anderen Regelverstößen. Wer glaubt, zu Unrecht gesperrt worden zu sein, der kann sich an den Support wenden.

Was haltet ihr davon, dass sogar schon beim ersten Vergehen sowie wegen Beleidigung sofort Bans erfolgen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Quelle: PCGamesN