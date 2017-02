For Honor: Das war die Open Beta - unser Fazit-Video

Am morgigen 14. Februar startet Ubisofts Action-Epos For Honor offiziell. Unsere Redakteure Matti und Olli hatten sich die vergangenen Tage in der Open Beta ausgetobt und erzählen euch in einem Video, welche Erfahrungen sie sammeln konnten.

Zu bedenken gilt, dass es sich noch um eine Beta handelt. Ob sich allerdings noch so viel bis zum morgigen Release ändert, ist vielleicht doch eher zweifelhaft. Dafür findet die offizielle Veröffentlichung des Spiels zu kurz nach dem Ende der Open Beta statt.

Im Video erfahrt ihr, was unseren Redakteuren während ihrer Matches besonders gut gefallen hat und wo die Entwickler des Spiels noch ein wenig an den Schrauben drehen müssen. Beide zeigen sich von den Schlachten begeistert, vor allem das Kampfsystem und das Trefferfeedback kommen besonders gut rüber. Doch hier und da äußern sie auch ein wenig Kritik. Vor allem am Balancing sollte Ubisoft noch etwas nachbessern, denn schließlich ist in den Multiplayer-Gefechten Fairness zwischen allen Klassen und in allen Modi sehr wichtig.

Schaut euch das Video an. Falls ihr auch an der Open Beta von For Honor teilgenommen habt, könnt ihr uns ja in den Kommentaren mitteilen, ob ihr die Ansicht unserer Redakteure teilt.