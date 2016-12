For Honor: Closed Beta mit neuem Trailer angekündigt

Ihr könnt es nicht erwarten, euch endlich in der Welten Aschfeld, Valkenheim und Myre zu begeben und dort im Actionspiel For Honor auf der Seite der Wikinger, Samurai oder Ritter in die Schlacht zu ziehen? Dann müsst ihr euch nicht mehr lange gedulden.

Die Closed Beta wird diesen Januar beginnen. Gleichzeitig startet das Event "Krieg der Fraktionen", welches während der Closed Beta plattformübergreifend die Frage klären soll, welche der Parteien die Herrschaft erringen kann. Teilnehmer an der Beta dürfen sch über jede Menge Belohnungen freuen.

In diesem Metagame entscheidet ihr euch für eine Fraktion und jeder Kampf, den ihr schlagt wird anschließend die Spielwelt verändern. Ihr verdient Kriegsressourcen, die ihr ausgeben könnt, um anderen Spielern zu helfen und bestimmte Gebiete zu erobern. Es handelt sich um eine zehnwöchige Mehrspieler-Herausforderung, in welcher ihr Ruhm für eure Fraktion gewinnen könnt. Am Ende der Saison werden die Belohnungen ausgeschüttet, die je nach Rang variieren. Danach beginnt der Fraktionskrieg von vorne.

Um euch auf das Actionspiel For Honor einzustimmen, wurde auch ein neuer Story-Trailer veröffentlicht. In diesem werdet ihr mit der Spielwelt vertraut gemacht und erfahrt, wie Apollyon, der Hauptgegner im Spiel, die Fraktionen aufeinander hetzt. Zusätzlich erfahrt ihr mehr über die Gründe, warum sich die einzelnen Parteien in den Kampf stürzen.

For Honor wird am 14. Februar 2017 für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Auf der Website dürft ihr euch für die im Januar startende Closed Beta anmelden.