For Honor: Actionspiel hat seit Start 95 Prozent der Spieler verloren

Die Schlachten von Ubisofts Actionspiel For Honor machen durchaus Laune und der Fraktionskrieg sollte für Motivation sorgen, den Titel auch längerfristig zu spielen.

Doch so richtig zünden wollte das Spiel wohl nicht bei den Spielern, was auch an der Netzwerkverbindung liegt, die seit dem Start immer wieder für Probleme sorgt. Und das kann für einen Titel mit Fokus auf Multiplayer der Todesstoß sein. Wie Statistiken über Spielerzahlen auf Githyp und Steamspy zeigen, sank die Anzahl der Spieler nach der Beta von 71.000 gleichzeitig agierenden Spielern auf 45.000 bei Release. Inzwischen sind nur noch rund 3.100 Spieler gleichzeitig online.

Der Release von "Shadow and Might" führte nur kurzfristig dazu, dass eine Zeit lang etwa 5.000 Spieler gleichzeitig online im Spiel waren. Der Abwärtstrend hält weiter an. Allerdings muss man hier bedenken, dass dies nur die Zahlen der Spieler darstellt, die über Steam spielen. Konsolenbesitzer beispielsweise sind nicht mit einberechnet. Dennoch ist dies eine beunruhigende Entwicklung für das Spiel, das eigentlich ganz gut bei Tests wegkommt.

Was müsste Ubisoft eurer Meinung nach tun, um den Abwärtstrend von For Honor aufzuhalten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Quelle: PCGamer