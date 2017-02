For Honor: ​Wie viel Spaß macht das Action-Epos zu viert? Let's-Play-Video

Ubisofts Schlachtenepos For Honor bietet nicht nur eine Single-Player-Kampagne, sondern das eigentliche Highlight stellt der Multiplayer-Modus da. In unserem Let's-Play-Video zeigen wir euch, wie viel Spaß dieser macht.

Unsere Redakteure Susanne Braun, Peter Bathge, David Bergmann und Matti Sandqvist stürzen sich zu viert in die actionreichen Gefechte und kämpfen dabei gegen Bots im Herrschafts-Modus aber auch in einem 2-vs.-2-Spiel. Zudem steht ein Herrschaftsspiel gegen vier weitere Spieler an.

Wie sich unsere Helden dabei schlagen, könnt ihr euch im fast 30-minütigen Video anschauen und bekommt dadurch vielleicht sogar einen guten Eindruck vom Multiplayer-Modus des Actionspiels For Honor. Eventuell hilft euch das ja dabei, zu entscheiden, ob ihr das Spiel selbst gerne im Multiplayer spielen und euch mit Freunden in die epischen Schlachten stürzen wollt.

For Honor ist seit dem 14. Februar für PC, Xbox One und Playstation 4 erhältlich.