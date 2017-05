For Honor: Event-Playlist deutet auf Events hin

Finden bald größere Events ihren Weg in Ubisofts episches Schlachtenepos For Honor? Eine neue Event-Playlist deutet so etwas an.

Schon seit dem Start des Actionspiels For Honor haben sich Spieler gefragt, was es mit der "Events"-Anzeige bei den Festungen auf sich hat. Diese hatte bisher keine Funktion. Mit einem kleinen Update ist es aber jetzt möglich, über diese Anzeige zu einer Event-Playlist zu gelangen. Über diese könnt ihr die neuen Maps mit all ihren Variationen testen und so Zugriff auf die neuen Multiplayer-Maps Schmiede und Tempelgarten erhalten, welche mit der zweiten Season "Shadow & Might" eingeführt wurden. Wer über die Event-Playlist ein Match spielt, der bekommt keine Kriegsressourcen. Es gibt derzeit zwei Playlists, eine für PvP und eine für PvE. Die Playlists sind bis bis Montag, den 22. Mai um 20:30 Uhr erreichbar. Zugegeben, das hat noch nicht viel mit "Events" zu tun.

Allerdings spekulieren die Fans des Spiels nun darüber, dass für diese Event-Playlist in Zukunft noch für etwas anderes geplant sein könnte. Doch hierzu gibt es momentan keine Informationen.

Quelle: Forum von Ubisoft