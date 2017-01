For Honor: Beta in vollem Gange - Jede Menge Livestreams online

Seit heute um 15 Uhr und bis zum 30. Januar, um 2 Uhr können sich Spieler anhand der Beta einen Eindruck des kommenden Actionspiels For Honor verschaffen.

In der Beta verkörpert ihr neun der zwölf Klassen aus den Fraktionen Ritter, Wikinger und Samurai. Ihr stürzt euch in die drei Mehrspieler-Modi: Herrschaft (4 vs. 4), Handgemenge (2 vs. 2) und Duell (1 vs. 1) und macht euch auf diese Weise mit dem Spielgeschehen und den einzigartigen Fähigkeiten jeder Klasse vertraut. Gespielt wird auf drei Maps, die jede Menge taktische Möglichkeiten bieten. Außerdem ist der "Krieg der Fraktionen" spielbar, in welchem sich eine Fraktion als Sieger erweisen muss.

Seid ihr selbst nicht bei der Closed Beta von For Honor dabei oder möchtet einfach mal sehen, wie sich andere so im Spiel schlagen, dann könnt ihr euch über Twitch sehr viele Livestreams ansehen. Darunter sowohl fremdsprachige als auch deutsche. Vielleicht bekommt ihr durch das Zuschauen ja Lust darauf, selbst mitzuspielen.

For Honor wird am 14. Februar für PC, Playstation 4 und Xbox One offiziell erscheinen und neben einem Multiplayer-Part auch eine Single-Player-Kampagne bieten.

Quelle: Twitch