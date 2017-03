For Honor: ​Stabilitätspatch soll Verbindungsabbrüche beheben

Seit einigen Wochen ist das Multiplayer-Spiel For Honor erhältlich, und wie das häufig bei Titeln mit Online-Fokus der Fall ist, hat der Entwickler Ubisoft noch mit einigen Startschwierigkeiten zu kämpfen. Hatte sich der Betreiber erst kürzlich für Serverausfälle entschuldigen müssen, wurden die Server von For Honor gestern erneuten Wartungsarbeiten unterzogen, im Laufe derer die Fehler #6000018 und #6000039 behoben worden sein sollen. Das soll für mehr Spielstabilität gesorgt haben, und Spieler sollten zukünftig unter deutlich weniger Verbindungsabbrüchen zu leiden haben. Im Rahmen dieser Ankündigung warnte Ubisoft allerdings vor einem Nebeneffekt: Das Update hat nämlich einen "optischen Waffen-Bug für die Todesanimation des Eroberers" ins Spiel gebracht, dieser soll jedoch mit einem späteren Patch wieder behoben werden.

So viel zum Spontanfix für For Honor - wie das Entwicklerteam ebenfalls kürzlich in einem Livestream angekündigt hat, soll es noch in der laufenden Woche ein weiteres Update mit kosmetischen Neuerungen, weiteren Fehlerbehebungen und Balancing-Anpassungen geben. Dafür ist heute am 16. März eine Server-Wartung angesetzt. Die Downtime für For Honor beginnt um 13 Uhr. Für weitere Neuigkeiten zu Updates, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um For Honor haltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Ubisoft