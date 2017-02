For Honor: Pre-Loading der Open Beta hat begonnen

Actionfans warten schon mit Spannung auf den Start der Open Beta von Ubisofts Action-Epos For Honor. Die offene Testphase findet vom 9. bis 12. Februar statt, bevor das Spiel am 14. Februar offiziell startet.

Wer nicht erst am 9. Februar mit dem Download der Beta starten will, der kann ab jetzt schon den Preload nutzen, wenn ihr euch auf der offiziellen Website angemeldet habt. Dann wird das Spiel bei Start der Testphase einfach nur freigeschaltet und ihr könnt euch direkt in die gewaltigen Schlachten zwischen den Rittern, den Wikingern und den Samurai stürzen. In der Open Beta dürft ihr außerdem den neuen Spielmodus "Vernichtung" antesten, indem ein fünf Runden andauerndes Vier-gegen-Vier-Match ohne Respawn stattfindet.

Am morgigen 7. Februar um 11 Uhr findet auf Twitch ein Live-Event statt, in welchem der Vernichtungs-Modus gezeigt wird. Im Event wird entscheiden, welche Fraktion den Sieg davon trägt. Wer sich für Twitch-Prime anmeldet, der darf sich außerdem über einen 10-tägigen Champions-Status, der ab 14. Februar verfügbar sein wird, einen EP-Boosts, den ihr unter Freunden teilen könnt, weitere EP für Anfertigungen, mehr Beute nach jedem Kampf und ein spezielles Emblem freuen.

Außerdem veröffentlichte Ubisoft ein ganz besonderes Video zum Actionspiel For Honor. "Battle 360" ermöglicht es euch, dass ihr euch in 360-Grad auf dem Schlachtfeld umsehen könnt. So bekommt ihr das Gefühl, mittendrin zu sein.

Wer bis zum Release warten will, der kommt ab dem 14. Februar in den Genuss des Actionspiels For Honor für PC, Xbox One und Playstation 4.