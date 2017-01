For Honor: Termin der Open Beta steht fest

Endlich geht der Krieg zwischen den Rittern, Samurai und Wikingern in Ubisofts Action-Epos For Honor weiter. Die Open Beta findet vom 9. bis 12. Februar statt, wie der Publisher in einer Pressemeldung bekannt gegeben hat.

Da es sich um eine Open Beta handelt, darf jeder mitmachen, der möchte. Die neue Testphase wird den Spielmodus "Vernichtung" mit sich bringen, bei dem es sich um ein Vier-gegen-Vier-Match ohne Respawn handelt, das fünf Runden lang ausgefochten wird. Ebenso spielbar sind "Herrschaft", "Handgemenge" und "Duell" mit ihren neun spielbaren Helden.

Die Open Beta sieht auch eine Fortsetzung des Kriegs der Fraktionen zwischen den Rittern, Samurai und Wikingern. Den letzten Krieg während der Closed Beta konnten die Wikinger für sich entscheiden. Das Ergebnis wurde anhand der Leistungsdaten von Spielern auf allen drei Plattformen ausgewertet. Die Samurai und Ritter wollen nun natürlich Revanche und man wird während der Open Beta von For Honor sehen, ob sie dieses Mal den Krieg der Fraktionen für sich entscheiden können. Ein neuer Trailer soll euch auf die kommende Testphase einstimmen.

For Honor wird am 14. Februar offiziell für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.