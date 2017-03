For Honor: Teure Emotes sorgen für wütende Spieler

Heutzutage ist es nicht damit getan, ein Computerspiel zum Vollpreis auf den Markt zu bringen. Mit DLCs und zusätzlichen Items oder Emotes nehmen die Entwickler weiter Geld ein - bei Onlinespielen, um den Dienst am Laufen zu halten und auch, um Erweiterungen und Patches zu finanzieren.

Auch in Ubisofts For Honor gibt es die Möglichkeit, sich optional im Ingame Shop bestimmte Dinge zu kaufen. Das kann Helmschmuck sein oder auch Emotes, welche in dieser Woche eingeführt werden. Mit den Emotes führen die Helden bestimmte Animationen im Spiel aus. Doch die Kosten dieser zusätzlichen Inhalte sind laut den Fans deutlich zu hoch, weswegen es momentan Kritik hagelt.

Ein Emote kostet 7.000 Stahl, was die Ingame Währung des Spiels ist. Nun ist es aber nicht möglich, sich 7.000 Stahl zu kaufen. Sondern entweder nur 5.000 oder in der nächst höheren Stufe 11.000. Wer sich 5.000 Stahl für 4,99 Euro kauft, kann sich damit also kein Emote leisten. Es müssen als 11.000 Stahl für 9,99 Euro gekauft werden. Dann hat man 4.000 Stahl übrig, mit denen man wiederum nichts anfangen kann. Für ein weiteres Emote muss man also wieder Stahl hinzu kaufen.

Der Reddit-User bystander007 hat ausgerechnet, dass es 91.500 Stahl kostet, sich alle Emotes, Finishing Moves, Effekte, Outfits und Ornamente für einen der zwölf Helden zu kaufen. Wer das für alle Charaktere tun muss, der bezahlt 1.098.000 Stahl, was umgerechnet rund 670 Euro sind. Stahl lässt sich natürlich auch erspielen, was aber sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Es würde etwa 77 Tage dauern, um genug Stahl für alle Zusatzinhalte eines Helden zu erspielen. Für alle Charaktere würde dies etwa zweieinhalb Jahre dauern.

Bei allem gilt natürlich zu bedenken, dass niemand dazu gezwungen wird, sich die Emotes oder anderen Zusatzinhalte zu kaufen. Es sind rein optische Veränderungen, die sich nicht auf den Spielverlauf auswirken.

Quelle: Eurogamer