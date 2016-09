For Honor: Entwickler verspricht vollwertigen Einzelspielermodus

Ein großer Fokus in der Vermarktung von Ubisofts Fantasy-Actionspiel For Honor wurde etwa im Rahmen der Spielemessen E3 und Gamescom 2016 auf den elaborierten Mehrspielermodus des Spiels gelegt, der Entwickler Ubisoft Montreal legt aber offenbar ebenso großen Wert auf eine lohnenswerte Einzelspielerkampagne. Wie Creative Director Jason VandenBerghe kürzlich im Interview gegenüber Gamespot verlauten ließ, soll es sich bei der Kampagne um ein vollwertiges, nahezu filmisches Abenteuer handeln, in dem der Spieler zunächst als Warden (Ritter), danach als Raider (Wikinger) und abschließend als Orochi (Samurai) in den Heimatregionen der drei Fraktionen in den Kampf ziehen wird. "Du geht auf dieses großartige Abenteuer", so VandenBerghe. "Wir haben die Kampagne kreiert, sodass du selbst dann befriedigt sein wirst, wenn du niemals online gehen und im Mehrspieler-Modus spielen würdest. Es ist als vollwertige Erfahrung konzipiert."

Die Handlung von For Honor soll sich um einen Kriegsfürsten namens Apollyon drehen, eine Figur, den VandenBerghe als kriegstreiberisch und chaosliebend beschreibt. Das Spiel stellt die drei zentralen Fraktionen dar, die in einem bereits sehr lange währenden Konflikt gegeneinander wettern. Einen Vorgeschmack auf die Grafik, in der sich das Ganze abspielen wird, bekommt ihr schon heute in unserem Grafikvergleich der Alpha-Fassung zwischen PC und PS4. Das Spiel soll am 14. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Für weitere Ankündigungen, Informationen, Screenshots, Trailer und mehr rund um For Honor haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Gamespot