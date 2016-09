For Honor: ​So spielt sich der Dominion-Modus im Let's Play Video

Seit dem 15. September läuft die Closed Alpha des Actionspiels For Honor, in dem Samurai, Wikinger und Ritter in einem ewigen Kampf gegeneinander antreten. Bis zum 18. September können ausgewählte Tester diese erste Version Probe spielen.

Solltet ihr nicht zu denjenigen gehören, die an dieser Alpha teilnehmen dürfen, dann könnt ihr euch wenigstens ansehen, was sie zu bieten hat. Denn wir befinden sich mitten in den actionreichen Kämpfen und zeigen euch anhand unseres Let's-Play-Videos, was wir so alles erlebt haben. Dabei spielen wir den Dominion-Modus, in dem drei Kontrollpunkte auf der Map erobert und verteidigt werden müssen. Besonders interessant ist auch das Kampfsystem, das sich schon beinahe wie eine Schwertkampf-Simulation anfühlt. Auch dieses zeigen wir euch im Video.

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 auf PC, Playstation 4 und Xbox One.