Seit gestern dürfen es Ritter, Samurais und Wikinger miteinander aufnehmen - auf den digitalen Schlachtfeldern der Closed Beta von Ubisofts For Honor. Dabei scheint aber wohl nicht alles rund zu laufen - offenbar stoßen viele Spieler auf ein drastisches Problem: Die For Honor-Beta startet nicht. Auf seiner offiziellen Support-Seite bietet Ubisoft Hilfestellung zu einem bekannten Problem, das offenbar aus einem Konflikt zwischen For Honor und Bitdefender resultiert, einer Anwendung, die den Spielstart offenbar verhindern kann. Bis zur Veröffentlichung von For Honor möchte Ubisoft das Problem in den Griff bekommen, doch bis dahin bietet der Entwickler immerhin eine vorübergehende Lösung - die Deaktivierung der Einstellung "Active Thread Control" von Bitdefender. Dazu sollen Spieler laut Ubisoft wie folgt vorgehen:

For Honor Beta startet nicht - Hilfe für Bitdefender

1. Doppelklicken Sie auf die Anwendung in Ihrer Taskleiste.

2. Die Anwendung öffnet sich daraufhin und zeigt Ihnen das Hauptfenster. Klicken Sie hier auf View Modules.

3. Suchen Sie das kleine Zahnradsymbol und klicken Sie darauf.

4. Im nächsten Fenster deaktivieren Sie bitte die Einstellung Active Threat Control, indem Sie auf der rechten Seite auf den zweiten Schalter von oben klicken.

Eine bebilderte Ausführung dieser Anleitung gibt es auf der offiziellen Support-Seite von Ubisoft. Dort findet ihr auch weitere Hilfestellungen für den Fall, dass ihr bei For Honor unter Lags, Abbrüchen oder ähnlichen Verbindungsproblemen leidet. Für Informationen zu For Honor besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Ubisoft