Vielleicht seid ihr selbst noch nicht in den Genuss der epischen Gefechte des Actionspiels For Honor gekommen, wollt euch aber gerne mal auf einem Schlachtfeld umsehen. Oder ihr spielt Ubisofts neuen Titel schon, möchtet aber noch tiefer in die Schlachten eintauchen.

Gemeinsam mit der Plattform LittlStar bietet euch das Unternehmen jetzt die Möglichkeit, das "In the Battle"-360-Grad-Video als Virtual-Reality-Erfahrung zu erleben. Das Video läuft im LittlStar-Player und will euch den Nervenkitzel der spannenden Gefechte vermitteln. Um die VR-Erfahrung genießen zu können, benötigt ihr VR-Brillen der Marken PlayStation VR, Samsung Gear VR, HTC Vive oder Oculus Rift. Zudem ist es nötig, die LittlStar App herunter zu laden.

Das Actionspiel For Honor ist seit heute, den 14. Februar für PC, Xbox One und Playstation 4 erhältlich. In unserem Test verraten wir euch, wie gut die Single-Player-Kampagne ist.