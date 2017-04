Für die PC-Version von For Honor steht ein weiteres Update bei Steam und Uplay zum Download bereit. Genau genommen sind es sogar zwei: Patch 1.05 wurde nämlich (beinahe) zeitgleich mit dem - nominell eigentlich eher auf einen kleineren Hotfix hindeutenden - Patch auf Spielversion 1.05.1 veröffentlicht. Dieser Eindruck täuscht allerdings. Das Changelog ist in beiden Fällen ellenlang und enthält jeweils zahlreiche Änderungen und Verbesserungen, die For Honor zu dem Spiel machen sollen, das die Community erwartet.

Wie erwähnt, stehen Patch 1.05 und 1.05.1 bislang nur für PC zum Download bereit. Für die Konsolenfassungen von For Honor ist mit einer Veröffentlichung erst in den nächsten Tagen zu rechnen. Auf allen Plattformen verfügbar sind zwölf neue Gesten, eine pro Kämpfer. Welche das sind, zeigt das Video unterhalb. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test zu Ubisofts Mittelalter-Schlachtplatte findet ihr auf unserer Themenseite zu For Honor.

