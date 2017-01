For Honor: Uhrzeit für Start der Closed-Beta auf PC und Konsolen

Der Beginn der geschlossenen Beta von For Honor steht kurz bevor. Die Testphase zum vielversprechenden Actionspiel findet vom 26. bis 30. Januar auf PC, PS4 und Xbox One statt. Inzwischen steht die exakte Uhrzeit fest, zu der sich die Server der Closed-Beta betreten lassen. Wie die Webseite Gamepur.com berichtet, fällt der Startschuss am 26. Januar, um 15 Uhr. Spieler haben bis zum 30. Januar, um 2 Uhr, Zeit, um die in der Beta zur Verfügung stehenden Inhalte auszuprobieren.

In der Testversion von For Honor stehen beispielsweise neun der zwölf im finalen Spiel verfügbaren Helden aus den drei Fraktionen Ritter, Wikinger und Samurai zur Auswahl. "Jeder Held ist einzigartig und verfügt über einen eigenen Spielstil, Ausrüstungs-Sets, Waffen, Fähigkeiten und Spielfortschritt", verspricht Ubisoft. Zudem probiert ihr in der Closed-Beta drei Mehrspieler-Modi aus: Herrschaft (4 vs. 4), Handgemenge (2 vs. 2) und Duell (1 vs. 1).

Die Spielvarianten lassen sich auf drei neuen Karten testen. Spieler erhalten außerdem erstmals die Möglichkeit, am Faction War teilzunehmen, "einem persistenten Meta-Spiel, das die Mehrspielererfahrung über alle drei Plattformen verbindet und den Konflikt zwischen den drei Parteien Ritter, Wikinger und Samurai widerspiegelt". Wer einen Beta-Key für For Honor erhalten will, sollte bei SCARS auf der Ubisoft-Webseite vorbeischauen. Wem es gelingt, eine Waffe auszurüsten, erhält als Belohnung einen für die Testversion benötigten Code.

Quelle: Gamepur