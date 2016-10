For Honor: ​Ubisoft streicht Splitscreen-Modus

For Honor wird nun doch keinen Splitscreen-Modus bieten. Das hat der zuständige Producer Stephane Cardin bekannt gegeben. Diese Entscheidung stellt einen Tiefschlag für Couch-Koop-Fans dar. Multiplayer-Gefechte werden nun nämlich nur noch online möglich sein. Cardins Begründung für den Wegfall des Splitscreens bei For Honor fällt ein wenig kryptisch aus: Man habe das Feature zwar "geliebt". Allem Anschein nach wurde der Aufwand der Implementierung aber schlicht unterschätzt.

Ursprünglich hatte Ubisoft den Splitscreen-Modus sogar als "Schlüssel-Feature" für For Honor bezeichnet. Bei einem (Nah-) Kampfspiel dieser Sorte sei das Vorhandensein absolut unverzichtbar, so Creative Director Jason Vandenberghe bei der Ankündigung im vergangenen Jahr. Splitscreen sollte in allen Modi verfügbar sein. Daraus wird nun leider doch nichts. For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Wohl noch im laufenden Jahr wird ein geschlossener Beta-Test stattfinden.