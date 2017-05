Das Entwicklerteam von Ubisoft arbeitet bereits am nächsten Update für For Honor. Im Rahmen des wöchentlichen "Warrior's Den"-Livestreams wurden nun erste Details zum kommenden Patch verraten. Unter anderem dürfen sich Spieler auf Strafen für Rage-Quitter freuen. Bislang konnten For Honor-Partien ohne große Folgen verlassen werden. Nun hat das Team jedoch ein System entwickelt, das erkennt, ob ein Spieler absichtlich oder unabsichtlich ein Match verlässt. Welche Strafen auf die Rage-Quitter warten, ist noch nicht bekannt. Das Update soll bereits nächste Woche für den PC erscheinen.



Zu den weiteren Veränderungen gehören ein neuer Farbenblind-Modus sowie kleinere Verbesserungen und Bugfixes am allgemeinen Gameplay. Eine vollständige Liste mit allen Ankündigungen aus dem Livestream gibt es im Reddit-Forum. Vor wenigen Tagen startete die zweite Saison des Action-Titels. Unter anderem stehen nun zwei neue Klassen - Shinobi und Zenturio - für alle Spieler zur Verfügung. Weitere Meldungen und Videos zu For Honor findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: PCGamesN