For Honor: Tests und Wertungen nicht vor Release

Tests zu For Honor mit Wertung wird es vor Release wohl nicht geben. Ubisoft gewährt Medien nämlich keinen früheren Zugang zur finalen Verkaufsversion, der nötig wäre, um am ersten Erscheinungstag ein aussagekräftiges Review veröffentlichen zu können. For Honor setzt auf eine Online-Pflicht, sowohl zum Spielen der Mehrspieler-Partien als auch der Singleplayer-Kampagne wird eine permanente Verbindung zu Ubisofts Servern vorausgesetzt. Da diese vor dem offiziellen Release am 14. Februar nicht aktiv sind, werden sich Journalisten vorher kein umfangreiches Bild von dem Mittelalter-Actionspiel machen können. Ubisoft begründet das "Always-on-Konzept" mit der Art und Weise, wie der Spielfortschritt gespeichert wird.

For Honor trennt demnach nicht strikt zwischen Einzel- und Mehrspielermodi, die Charaktere im Ubisoft-Titel leveln also möglicherweise Modi-übergreifend. Wer skeptisch ist, dem bleibt neben dem Warten auf Tests auch noch die Open Beta. Die öffentlich zugängliche Testphase läuft vom 9. bis 12. Februar 2017 und beinhaltet den Modus "Vernichtung". In dieser Vier-gegen-Vier-Variante gibt's keinen Respawn. Auch "Herrschaft", "Handgemenge" und "Duell" sind wieder mit von der Partie. Die Solo-Kampagne ist im Rahmen der Open Beta nicht spielbar. Unsere bisherigen Eindrücke zum Einzelspielermodus in For Honor haben wir anhand einer Vorschauversion für euch angefertigt. Im verlinkten Bericht findet ihr auch ein Video mit vielen Gameplay-Szenen aus For Honor.