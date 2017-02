For Honor Open-Beta: Startzeit, Preload, System-Specs - FAQ zur Testphase

Ubisoft bereitet eine Open-Beta zu For Honor vor. Die Beta umfasst den Modus Vernichtung, der nach Angaben von Ubisoft die besten Elemente aus fünf Runden Vier-gegen-Vier-Match ohne Respawn vereinen soll. Vernichtung schließt sich in der Open Beta den drei weiteren spielbaren Modi Herrschaft, Handgemenge und Duell mit ihren neun spielbaren Helden an. Zum Start von For Honor soll es zwölf spielbare Helden und fünf verschiedene Multiplayer-Modi geben.

Um euch auf die For Honor-Beta einzustimmen, beantworten wir in der nachfolgenden FAQ die wichtigsten Fragen: Wann findet die Testphase statt? Zu welcher Uhrzeit fällt der Startschuss? Welche Inhalte lassen sich ausprobieren? Außerdem gehen wir auf die Themen Preload, System-Specs und Download zur Open-Beta des Actionspiels ein. Anders als bei der vorherigen Closed-Beta benötigen Teilnehmer keinen Key: Die Open-Beta lässt sich von allen interessierten Spielern auf PC sowie Konsolen herunterladen und spielen. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu For Honor. Der Release der Ubisoft-Action ist für den 14. Februar auf PC, PlayStation 4 und Xbox One geplant.



For Honor: Start und Ende der Open-Beta

Der Startschuss der Open-Beta von For Honor fällt am 9. Februar. Eine Uhrzeit steht ebenfalls schon fest: Die Server lassen sich gegen 15 Uhr deutscher Zeit betreten. Alle interessierten Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erhalten die Möglichkeit, das Actionspiel vor dem Release ausführlich Probe zu spielen. Für den Testlauf haben sie mehrere Tage Zeit: Am 12. Februar schließen die Server der Open-Beta. Bis zum Release der Vollversion dauert es dann aber nicht mehr lange: For Honor kommt am 14. Februar in den Handel. Die Open-Beta soll als finaler Stresstest dienen.

For Honor: Wann startet der Preload zur Open-Beta?

Der Preload der Open-Beta von For Honor ist bereits möglich.Quelle: UbisoftDer Preload zur Open-Beta von For Honor ist bereits möglich. Wer nicht erst am 9. Februar mit dem Download der Beta starten will, der kann ab jetzt schon den Preload nutzen, um die zum Spielen benötigten Dateien herunterzuladen. Die Downloadgröße beträgt ungefähr 20 Gigabyte. Nach dem erfolgten Preload müsst ihr nur noch warten, bis die Open-Beta von For Honor am 9. Februar freigeschaltet wird - ihr könnt dann direkt mit dem Spielen beginnen. Spieler, die bereits an der Closed-Beta teilgenommen haben, müssen nach Angaben der Entwickler nur einen Patch herunterladen, der die Open-Beta von For Honor aktiviert.

Um den Preload der For Honor Open-Beta zu starten, rufen PC-Spieler zunächst den UPlay-Client auf. Sucht dort nach For Honor und klickt auf "Vorab laden". Spieler auf PS4 und Xbox One laden die Beta aus dem PlayStation Store beziehungsweise Xbox Games Store herunter. Nutzt die Suchfunktionen der Marktplätze, um die Open-Beta zu finden und herunterzuladen. Um die Open-Beta auf PS4 und Xbox One spielen zu können, benötigt ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei PlayStation Plus beziehungsweise Xbox Live Gold.

For Honor Open-Beta Anmeldung: Benötige ich einen Key?

Nein. Anders als die Closed-Beta lässt sich die offene Beta von allen Spielern ausprobieren. Eine gesonderte Anmeldung ist nicht notwendig. Dementsprechend braucht ihr keinen Key, um den zum Spielen benötigten Client auf PC, PlayStation 4 und Xbox One herunterzuladen. Ihr findet die For Honor Open-Beta bei Uplay, im PlayStation Store sowie Xbox Games Store.

Welche Inhalte lassen sich in der Beta spielen?

Die Open-Beta enthält den neuen Modus Vernichtung, ein fünf Runden dauerndes Vier-gegen-Vier-Match ohne Respawn. Vernichtung schließt sich in der Open-Beta den drei weiteren spielbaren Modi Herrschaft (4 vs. 4), Handgemenge (2 vs. 2) und Duell (1 vs. 1) mit ihren neun spielbaren Helden aus den drei Fraktionen Ritter, Samurai und Wikinger an. Damit dürfen Spieler bereits vor dem Release der Vollversion eine große Auswahl an Helden ausprobieren: In der finalen Version sind es zwölf. In der Beta macht ihr euch außerdem mit sechs Karten vertraut - in der finalen Version sind es doppelt so viele.

Boni für Mitglieder von Twitch Prime

Spieler, die einen Vorsprung auf dem Schlachtfeld erhalten wollen, können sich für Twitch-Prime anmelden. Dadurch erhalten sie zum Launch der Vollversion am 14. Februar einen 10-tägigen Champions-Status, der EP-Boosts, die unter Freunden geteilt werden können, enthält. Darüber hinaus winken weitere EP für Anfertigungen, mehr Beute nach jedem Kampf und ein spezielles Emblem, das genutzt werden kann, um die Krieger zu individualisieren.

For Honor: Krieg der Fraktionen - So geht's

Der Krieg der Fraktionen wird in der Open Beta fortgesetzt und gibt mehr Spielern die Möglichkeit, für eine der drei Fraktionen zu kämpfen - Ritter, Samurai und Wikinger. Nach der Closed-Beta führten die Wikinger den Fraktionskrieg an, wobei die Leistungsdaten von Spielern auf allen drei Plattformen ausgewertet wurden. Trotz der Führung der Wikinger erhalten die Spieler der Samurai und Ritter weiterhin die Chance, ihre Fraktion während der Open Beta an die Spitze zu führen und Belohnungen zum Release von For Honor zu gewinnen. Teilnehmer der Closed-Beta erhalten etwa ein exklusives Abzeichen, das nur sie im fertigen Spiel tragen dürfen. Im nachfolgenden Video stellen wir euch das System vor, erklären, worum es geht und wie es gespielt wird. Zudem erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um eurer gewählten Gruppe zum Sieg zu verhelfen. Denn hierbei spielt Teamplay eine sehr wichtige Rolle.

Krieg der Fraktionen im Video erklärt

For Honor: Welche Systemanforderungen stellt die PC-Version?

Die Systemanforderungen für For Honor auf dem PC fallen vergleichsweise moderat aus. Für die gängige 1080p-Auflösung mit High-Settings und (durchschnittlich) 60 Bildern pro Sekunde benötigt ihr etwa eine Nvidia GeForce GTX 680 oder AMD Radeon R9 280X mit jeweils 2 Gigabyte Videospeicher. Die von Ubisoft veröffentlichten System-Specs listen wir in der nachfolgenden Tabelle auf.

Minimale Hardware (für 720p @ 30 Fps bei Low-Settings) Empfohlene Hardware (für 1080p @ ~ 60 Fps bei High-Settings) Windows Windows 7, 8,1, 10 (64-bit) Windows 7, 8,1, 10 (64-bit) CPU Intel Core i3-550 // AMD Phenom II X4 955 Intel Core i5-2500K // AMD FX-6350 RAM 4 GB 8 GB Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX660, 750 Ti, 950, 1050 // AMD Radeon HD6970, HD7870, R9 270, R9 370,RX460 NVIDIA GeForce GTX680, 760, 970, 1060 // AMD Radeon R9 280X, R9 380, RX470 VRAM 2 GB 2 GB

PC-Beta startet nicht? Hilfestellung

Die For Honor Closed-Beta wollte bei vielen PC-Spielern nicht starten. Auf der offiziellen Support-Seite bietet Ubisoft Hilfestellung zu einem bekannten Problem, das offenbar aus einem Konflikt zwischen For Honor und Bitdefender resultiert. Bis zur Veröffentlichung von For Honor möchte Ubisoft das Problem in den Griff bekommen. Noch ist unklar, ob der Fehler bereits für die Open-Beta auf dem PC beseitigt werden konnte. Daher nennen wir nachfolgend vorsorglich eine vorübergehende Lösung, mit der sich das Problem beheben lässt. Ubisoft veröffentlichte im Rahmen der Closed-Beta folgende Anleitung:

For Honor PC-Beta startet nicht - Hilfe für Bitdefender

Die Beta startet auf dem PC nicht? Wir geben eine Hilfestellung.Quelle: Ubisoft1. Doppelklicken Sie auf die Anwendung in Ihrer Taskleiste.

2. Die Anwendung öffnet sich daraufhin und zeigt Ihnen das Hauptfenster. Klicken Sie hier auf View Modules.

3. Suchen Sie das kleine Zahnradsymbol und klicken Sie darauf.

4. Im nächsten Fenster deaktivieren Sie bitte die Einstellung Active Threat Control, indem Sie auf der rechten Seite auf den zweiten Schalter von oben klicken.