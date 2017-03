For Honor: Spielerzahlen stürzen ab - "dank" Peer2Peer?

For Honor ist vor gerade einmal drei Wochen erschienen. Dennoch hat das Interesse zumindest der PC-Spieler bereits stark nachgelassen. Lieferten sich zum Launch im Schnitt noch etwa 40.000 Spieler mittelalterlich angehauchte Schwertkämpfe in For Honor, sind es in den letzten Tagen nur noch etwa 15.000 (aktuell: 11.000). Das entspricht einem regelrechten Absturz um annähernd zwei Drittel. Kein gutes Zeichen für einen Titel, der beinahe ausschließlich auf Multiplayer-Gameplay setzt.

Die genannten Spielerzahlen beziehen sich auf Steam. Zur Uplay-Fassung von For Honor und den beiden Konsolenversionen liegen keine derartigen Angaben vor. Allerdings steht zu vermuten, dass der gleiche Trend zu erkennen ist. Allen Fassungen gemein ist nämlich die von vielen Spielern bemängelte Achillesferse: Ubisoft hat bei For Honor darauf verzichtet, eigene Dedicated Server einzurichten. Matches kommen einzig und alleine durch direkte Peer2Peer-Verbindungen zustande, was mitunter in Lags oder gar Verbindungsabbrüchen resultiert. Weitere Infos hierzu und alle weiteren News sowie natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu For Honor.

Quelle: SteamCharts.com