In der vergangenen Woche hat das Entwicklerteam von Ubisoft die zweite Saison in For Honor offiziell gestartet. Gleichzeitig veröffentlichte das Studio ein neues Update mit verschiedenen Neuerungen und Überarbeitungen. Neben zwei neuen Karten, die kostenlos für alle Spieler zur Verfügung stehen, durften sich Besitzer des Season Pass über die Kämpfer Shinobi und Zenturio freuen. Für insgesamt eine Woche standen die Helden exklusiv für Season Pass-Spieler zur Auswahl. Ab sofort können nun auch alle anderen For Honor-Spieler die beiden Charaktere mit Ingame-Währung erwerben.

Die Kämpfer Shinobi und Zenturio müssen gegen eine Gebühr von jeweils 15.000 Stahl freigeschaltet werden. Das Team von Ubisoft hat bereits vor einigen Tagen zwei Trailer veröffentlicht, die einen Überblick über die Mechaniken der neuen Klassen geben. Zuletzt gab es Spekulationen über mögliche Events im Action-Titel von Ubisoft. Weitere Meldungen und Videos zu For Honor findet Ihr auf unserer Themenseite.