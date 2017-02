For Honor: Server-Start – wann geht’s los? Vielleicht schon am 13.2.

Ubisofts Multiplayer-Brawler For Honor erscheint am 14. Februar und setzt eine konstante Internetverbindung voraus. Bevor die Entwickler die Server freischalten, werden also auch keine Schwerter geschwungen. Aber wann ist der Server-Start für For Honor? Für Europäer offenbar bereits am Abend des 13. Februar. Ubisoft in Australien nennt über den offiziellen Twitter-Account eine konkrete Zeit für den Server-Start - demnach wären die For-Honor-Server ab 21 Uhr unserer Zeit am 13. Februar verfügbar. Mit einer Ausnahme.



Att: For Honor will be available to play from 7am AEST Feb 14 on PS4/XB1/Uplay & from 4pm AEST for Steam users. See you on the battlefield! pic.twitter.com/cGjXIpURjp — Ubisoft Australia (@UbiAustralia) February 12, 2017

Zu diesem Zeitpunkt steht For Honor demnach nämlich noch nicht für Steam-Nutzer zur Verfügung. Die müssten sich bis 6 Uhr am 14. Februar gedulden. Das würde auch zur im deutschen Steam Store genannten Freischaltzeit passen. Wer For Honor auf PS4, Xbox One oder via Uplay spielen möchte, könnte sich früher in die Schlacht stürzen. Vom "Frühstart" dürften voraussichtlich aber auch nur Spieler profitieren, die bereits an eine Disc-Version gelangten - digitale Fassungen von For Honor werden nach aktuellem Stand erst um Mitternacht freigeschaltet. Für alle, die mit dem Kauf ohnehin warten wollen: Hier sind unsere Test-Pläne für For Honor.