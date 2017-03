For Honor: Erste Season-Pass-Krieger offenbar geleakt

Allem Anschein nach sind die ersten Season-Pass-Inhalte für For Honor vor der offiziellen Ankündigung durch Hersteller Ubisoft durchgesickert. Der offensichtlich aus Deutschland stammende Reddit-User "Bones404" postete im Subforum zum Spiel zwei Screenshots von bislang nicht in For Honor spielbaren Kämpfern: Centurion und Ninja. Die Fraktionszugehörigkeit liegt in beiden Fällen auf der Hand. Der schwer gepanzerte, römische Hauptmann dürfte sich zu den Rittern gesellen, der japanische Schattenkrieger zu den Samurai.

Insgesamt enthält der Season-Pass für For Honor sechs Bonus-Kämpfer, sehr wahrscheinlich jeweils zwei pro Fraktion. Außerdem Bestandteil sind sechs Elite-Monturen, ein exklusiver Sonnenstrahl-Effekt für die Gesten aller Helden, drei exklusive Emblem-Umrisse,

30 Tage Champion-Status und drei Premium-Restesammler-Truhen. Der Season-Pass kostet 39,99 Euro. Allerdings können die neuen Kämpfer auch mit der Ingame-Währung Stahl freigeschaltet werden. Der Kauf ist also nicht zwingend nötig. Neue Maps oder auch Modi sind ohnehin gratis für alle Spieler. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf wie gewohnt auf der Themenseite zu For Honor.

Quelle: Reddit