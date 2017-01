For Honor: ​Inhalte des Season-Pass, neue Helden und Lootboxen geleakt

Am 14. Februar 2017 wird Publisher Ubisoft mit For Honor eine neue Marke für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Nachdem in den vergangenen Monaten immer wieder neue Informationen ans Licht kamen, wurden nun einige weitere Details im US-amerikanischen Ubistore geleakt. For Honor wird in drei verschiedenen Versionen erscheinen: Standard, Deluxe und Gold. Die preislich teuerste Gold-Edition wird neben dem Hauptspiel auch den Season-Pass enthalten. In einer entsprechenden Grafik mit den Inhalten der Gold-Edition wurden nun Inhalte enthüllt, die bislang nicht bekannt waren.

Demnach dürfen sich alle Spieler auf insgesamt sechs neue und bisher nicht gezeigte Helden in For Honor freuen. Besitzer des Season-Pass haben jeweils eine Woche vor der Veröffentlichung bereits Zugriff auf die neuen Krieger. Danach haben alle Spieler die Möglichkeit, die Kämpfer mit der Ingame-Währung oder für bares Geld zu erwerben. Publisher Ubisoft übernimmt in diesem Fall das Modell des Shooters Rainbow Six: Siege. Auf eine Anfrage der GameStar-Redaktion nach neuen Helden für For Honor, verwies Ubisoft auf eine "Vorstellung der Post-Launch-Pläne zu einem späteren Zeitpunkt".

Darüber hinaus erhalten Käufer der Gold-Edition viele weitere Vorteile. Darunter ein exklusives Emote für alle Klassen, spezielle Exekutionen und Embleme. Zudem wird den Spielern für 30 Tage der Champion-Status verliehen. Dabei handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Erfahrungspunkte-Boost, der in ähnlicher Form auch bei Rainbox Six: Siege zu finden ist. Bei den sogenannten Scavenger Crates handelt es sich um Lootboxen, die verschiedene Gegenstände zur Individualisierung eurer Helden beinhalten. Neue Maps, Spielmodi und Waffen werden für alle Spieler kostenlos zur Verfügung stehen. Weitere Meldungen zu For Honor findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameStar