For Honor - Patch 1.08: Termine für PC & Konsolen - die Ragequitter-Strafen kommen

Gerade in For Honor, wo die Leistung eines jeden einzelnen Teammitglieds wichtig ist, sind Spieler, die ein laufendes Match vorzeitig verlassen, sehr ärgerlich. Ubisoft reicht nun nach längerer Ankündigung ein System nach, welches eben diese Spieler bestraft. Die Strafe für das Verlassen eines Matches ist eine Sperre von 10 Minuten - in dieser Zeit kann sich der Spieler für kein neues Match anmelden. Sollte der Anführer einer Gruppe ein Match verlassen, sind alle Mitglieder der Gruppe betroffen. Das Feature wird zwar mit Patch 1.08 in das Spiel implementiert, soll jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden. Darüber hinaus bringt For Honor Patch 1.08 weitere Änderungen an den Klassen und dem UI mit sich. Die ganzen Patch-Notes könnt ihr euch in einem Reddit-Post der Entwickler durchlesen. Patch 1.08 für For Honor soll noch heute, am 1. Juni, für den PC erscheinen. Auf PlayStation 4 und Xbox One soll das Update kommende Woche folgen.

Die Entwickler äußerten sich folgendermaßen zu der Leaver-Strafe: "Wir können nun die Strafe für das Verlassen von Matches aktivieren. Sobald es aktiviert ist, werden alle Spieler bestraft, die ein laufendes Match verlassen. Dies wird die Anzahl an Rage-Quits reduzieren und die Spiel-Erfahrung insgesamt verbessern. Das Feature ist in diesem Patch eingebunden, wird jedoch zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert."

Der Spieler erhält eine warnende Nachricht, bevor er das Spiel verlässt

Sollte ein Spieler das Match verlassen (über das Menü oder Alt+F4) erhält er eine Strafe von 10 Minuten, in denen er sich nicht neu anmelden kann

Diese Strafe gilt für alle Spieler einer Gruppe, sollte der Anführer der Gruppe das Spiel verlassen

Es gibt ein 30-Sekunden-Fenster beim Start eines jeden Matches, um Matchmaking-Problemen oder unvollständigen Gruppen Rechnung zu tragen

Die Leaver-Strafe wird nur im Matchmaking-System angewandt

Quelle: Ubisoft