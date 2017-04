Nach knapp zwei Wochen dürfen heute nun auch For Honor-Spieler auf der Konsole den neuesten Patch 1.05 herunterladen. Das Update steht ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One zum Download bereit. Nach einer kurzen Downtime um 14 Uhr deutscher Zeit wurden die Neuerungen für For Honor veröffentlicht. Der Patch ist inhaltsgleich mit dem der PC-Fassung vor wenigen Tagen. Eine vollständige Übersicht über die Veränderungen findet ihr auf der offiziellen Seite von Ubisoft.

Update 1.05 gehört zu den größten Patches, die bislang für For Honor erschienen sind. An nahezu allen Klassen wurden dabei Kleinigkeiten verändert, um ein besseres Balancing zu gewährleisten. Das Update sollte beim nächsten Start des Spiels automatisch heruntergeladen werden. Weitere Meldungen, Videos und den Test zu Ubisofts For Honor findet ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7