For Honor: Patch 1.03 heute für PS4 und Xbox One - Uhrzeit für den Download

Ubisoft veröffentlicht heute den Patch 1.03 für For Honor auf PS4 und Xbox One. Damit erfolgt der Release des Updates für Konsolen eine Woche nach der Veröffentlichung des PC-Patches. Wie der Publisher in einem Blog-Eintrag auf der Webseite zum Actionspiel mitteilt, steht das Update ab 14 Uhr als Download bereit. Um For Honor auf die Aktualisierung vorzubereiten, werden die Server für rund 15 Minuten nicht zu erreichen sein. Mit dem Update spielen die Entwickler neben diversen Bugfixes auch allerhand Balancing-Anpassungen auf. In einem Changelog teilen die Entwickler mit, welche Änderungen der Patch bereithält - die Patchnotizen entsprechen denen der PC-Version.

Die meisten Änderungen erfährt die Walküre. "Die Änderungen, die wir bei den letzten technischen Tests eingeführt haben, beeinflussten die Duell-Fähigkeiten der Walküre zu stark. Nachdem sie zuerst im Duell überlegen war, ist sie nun mit weitem Abstand auf dem letzten Platz. Geben wir ihr Aufmerksamkeit. Zum Beispiel sind einige ihrer Aktionen nun wieder schneller", erklären die Entwickler im Changelog zu Patch 1.03 für For Honor auf PS4 und Xbox One. Mit dem Patch erhöht sich etwa der Schaden durch den Überfall-Stoß und Hieb des Jägers von 12 auf 17.

Mit dem neuen Update wird außerdem" bei allen Kämpfern die Deckungsdurchbruch-Mechanik wieder zu der der Beta-Phase zurückgesetzt, damit die Fähigkeit nützlicher wird", teilen die Entwickler mit. Ihr könnt fortan einen Deckungsdurchbruch kontern, sofern eure Deckung während des Beginns eines Deckungsdurchbruchs gebrochen wird. Mit der Aktualisierung beheben die Entwickler außerdem Probleme mit Kamera-Clipping bei den Exekutionen. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr auf unserer Themenseite zu For Honor.

Quellen: Ubisoft-Forum, Ubisoft-Webseite, Reddit