For Honor: Patch 1.07 soll das Spiel auf Vordermann bringen

Im Rahmen eines Livestreams haben die Entwickler des Ubisoft-Spiels For Honor die Inhalte von Patch 1.07 vorgestellt. Mit ihm soll der Multiplayer-Brawler grundlegend angepasst werden. Dadurch sollen einerseits Spieler wieder an Land gezogen werden, welche For Honor zwar besitzen aber es bereits nicht mehr spielen - aber auch interessierte Gamer, die aufgrund berechtigter Kritik bislang von einem Kauf abgesehen haben.

Balancing wird optimiert

For Honor soll vor allem ein optimiertes Balancing erhalten. Probleme, die sich beispielsweise für Angriffe ausnutzen ließen, die nicht abgewehrt werden konnten, sollen der Vergangenheit angehören. Es soll künftig möglich sein, theoretisch jede Attacke auch abzuwehren, da sich Stärken und Schwächen besser ergänzen. Traditionell werden auch bekannte Bugs und Exploits aus dem Spiel getilgt und das Moveset wird ebenfalls angepasst. Neben den Optimierungen des Kräftegleichgewichts, erhält auch der Kämpfertypus Raider ein dringend benötigtes Upgrade und soll dadurch weniger schwach sein.

Ein neues Loot-System und schnellere Aufstiegsmöglichkeiten werden den Patch abrunden. Dadurch sollen die ersten Spielstunden weniger zäh wirken und die Ausrüstung schneller aufgewertet werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden künftig in allen Spielmodi mehr Erfahrungspunkte vergeben. Der Patch kommt am 16. Mai und wird auf allen Plattformen zur gleichen Zeit verfügbar sein. Damit eröffnet Ubisoft die Season 2 zum Spiel, die neben den Mechanik-Änderungen auch neue Helden und Karten bietet.

Die kompletten Patchnotes gibt es übrigens hier.

Quelle: Reddit